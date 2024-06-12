«Он инопланетянин». Грузинский игрок «Сан-Антонио» высказался о Вембаньяме

Грузинский баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Александр Мамукелашвили высказался о своём партнёре по команде Викторе Вембаньяме, лучшем новичке НБА сезона-2023/2024.

«Прежде всего нужно забыть про баскетбол и посмотреть на него как на человека. Он невероятный, умный, бескорыстный парень. Отличный товарищ по команде и лидер. Он приходит и выкладывается по полной каждый день. Он не берёт выходных, он невероятный парень, с которым приятно находиться рядом, он мотивирует нас быть лучше.

На площадке он тоже шикарен. Нет такого навыка, который он не мог бы выполнить. Небо для него не предел. Я говорил это миллион раз — он инопланетянин. Он собирается вывести баскетбол на новый уровень. Для меня большая честь быть рядом с ним, учиться и соревноваться с ним. Он станет одним из лучших игроков в истории», — приводит слова Мамукелашвили Eurohoops.

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