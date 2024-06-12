Кристапс Порзингис: сделаю всё, чтобы сыграть в третьем матче финала

Бигмен «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал о своей готовности сыграть в третьем матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Напомним, латыш получил новую травму, не связанную с его предыдущим растяжением икроножных мышц.

«Да, во время матча я кое-что почувствовал, теперь мне приходится с этим разбираться. Восстановление будет идти ото дня ко дню. Посмотрим, каким я буду завтра. Я сделаю всё, чтобы сыграть в третьей игре финала, я оптимистичен по этому поводу.

Не знаю всех деталей травмы, медицинский штаб всё решит. Но с моей стороны… меня ничего не остановит, пока мне не прикажут.

Да, неприятно, конечно, травмироваться сразу после возвращения на паркет. Но моё ментальное состояние в порядке», — приводит слова Порзингиса NBC.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса