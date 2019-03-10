Таунс получил травму колена в матче с «Вашингтоном»

Стартовый центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс из-за травмы правого колена был вынужден покинуть площадку за 10 секунд до окончания четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение без контакта с соперником, когда попытался сделать ускорение. Степень серьёзности травмы установит предстоящее медицинское обследование.



Встреча завершилась победой «Миннесоты» в овертайме со счётом 135:130. Таунс успел набрать 40 очков, совершить 16 подборов, отдать 2 передачи, сделать 2 перехвата и поставить блок-шот за 37 минут.



За всю четырёхлетнюю карьеру в лиге центровой пропустил лишь три матча в нынешнем сезоне, после того как попал в ДТП.