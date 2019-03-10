Травма запястья не помешает Хардену сыграть с «Далласом»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс», несмотря на повреждение запястья правой, небросковой руки. Он получил травму во встрече с «Бостон Селтикс», а затем усугубил её в игре с «Филадельфией Сиксерс».



«Постараюсь не падать на правую руку. Это всё, что могу сделать. А кроме того, буду прикладывать лёд и продолжать восстановительные процедуры. Но вот если падать на руку, то ситуация ухудшится», – приводит слова Хардена ESPN.



В текущем сезоне защитник набирает 36,6 очка, совершает 6,5 подбора и отдаёт 7,5 результативной передачи за 37 минут в среднем за игру. Он является самым результативным игроком в лиге.