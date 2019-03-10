Трэй Янг оформил первый в карьере трипл-дабл

В ночь с 9 на 10 марта мск в Атланте (штат Джорджия, США) прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча стала знаковой для разыгрывающего защитника «Хоукс» Трэя Янга. Молодой баскетболист оформил первый трипл-дабл в карьере, собрав коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Усилий Янга не хватило для победы, «Атланта» уступила со счётом 112:114.

Лучшие моменты с участием Трэя Янга в игре с «Бруклином» можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube.

Янг — пятый номер драфта-2018, на ярмарке талантов он был выбран «Даллас Маверикс» и в ту же ночь выменян на Луку Дончича. На данный момент Дончич и Янг — основные претенденты на звание лучшего новичка года.