Ирвинг считает, что у «Бостона» есть хорошие шансы на успех в плей-офф

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг полагает, что у его команды есть неплохие шансы показать достойный результат в плей-офф.

«Если мы справимся с проблемами в обороне и будем уверенно действовать в атаке, нас будет сложно победить. У нас достаточно подходящий состав, чтобы пробиться в плей-офф как можно дальше», — приводит слова баскетболиста Clutch Point.

В нынешнем сезоне «Бостон Селтикс» занимает пока что пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в активе 41 победу в 67 встречах. Если бы регулярный чемпионат завершился сегодня, то «Бостону» в первом раунде плей-офф пришлось бы встретиться с «Филадельфией Сиксерс».

В минувшем сезоне команда из Массачусетса сумела дойти до финала Восточной конференции.