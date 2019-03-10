Дабл-дабл Миллер-Макинтайра помог «Зениту» победить «Автодор»

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке одержал победу над саратовским «Автодором». Хозяева площадки с самой первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в семь очков. Второй игровой отрезок также прошёл под диктовку санкт-петербургской команды — к большому перерыву их преимущество увеличилось до 19 очков.



После перерыва cаратовчанам удалось немного сократить отставание, перед заключительной четвертью уменьшив его до 11 очков. Однако заключительная десятиминутка осталась также за хозяевами. Итоговый счёт встречи — 103:81 в пользу «Зенита».



Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джалейн Рейнольдс, набравший 24 очка. Коди Миллер-Макинтайр оформил дабл-дабл из 13 очков и 11 передач. В составе гостей отличился Трей Голден, набравший 20 очков.