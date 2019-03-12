Лукич: готовимся провести матч с «Венецией» с максимальной концентрацией

Главный тренер баскетбольного «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов с «Венецией».



«Всем нужно понимать, что «Венеция» – очень хороший коллектив, который знает, как сыграть, чтобы добиться необходимого им счета на табло. Мы готовимся провести матч с максимальной концентрацией и ожидаем, что против нас выйдет очень неуступчивый соперник», – приводит слова Зорана Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Игра «Венеция»-«Нижний Новгород» состоится сегодня в Италии. Начало — в 22.30 по московскому времени. Первый матч между командами прошёл 5 марта и завершилась победой российского коллектива на домашней площадке со счётом 72:95.