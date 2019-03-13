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Эффектные данки Джеймса, Дэвиса и Эмбиида — в топ-10 дня в НБА

Эффектные данки Джеймса, Дэвиса и Эмбиида — в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли эффектные данки игроков «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Энниса и Джоэла Эмбиида, форварда «Сан-Антонио Спёрс» Дависа Бертанса, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, роскошные передачи центрового «Денвер Наггетс» Мэйсона Пламли и форварда «Индианы Пэйсерс» Таддеуса Янга, а также баззер-битер ветерана «Наггетс» Пола Миллсэпа.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Посмотреть турнирную таблицу Национальной баскетбольной ассоциации можно на «Чемпионате».

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