Джеймс: не думаю, что уже провёл последнюю игру в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (123:107) сказал, что не снижает к себе требований из-за низких шансов команды попасть в плей-офф.

«Конечно, я хочу, чтобы «Лейкерс» участвовали в плей-офф. Сейчас у нас практически нет шансов. На Западе много хороших команд. Нужно просто постараться всё исправить. Не думаю, что уже провёл последнюю игру в плей-офф.

Не люблю говорить о профессионализме, я живу им. К каждому матчу отношусь, как к последнему. Нужно играть хорошо, независимо от происходящего», — приводит слова 34-летнего баскетболиста ESPN.

В матче с «Буллз» Джеймс записал в актив 36 очков, 10 подборов, 4 результативные передачи и 2 перехвата за 33 минуты.