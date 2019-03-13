Грин — о критике от Керра: меня это не беспокоит. Дерьмо случается

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал критику в свой адрес от тренера его команды Стива Керра.



Керр был пойман в кадр разговаривающим с одним из его помощников во время матча «Уорриорз» с «Финикс Санз». Судя по движениям его губ, Керр сказал, что его «достало всё это дерьмо от Дрэймонда».



«Меня это не беспокоит. Дерьмо случается. Что есть, то есть. Уверен, тренеры часто устают от игроков. Бывают моменты, когда игроки устают от тренера. Я не воспринимаю это как что-то личное. Нам не нужно разряжать обстановку между нами. Как я уже сказал, дерьмо случается. Мы живем в век, когда везде установлены камеры. Я не удивлён резонансу. Время социальных сетей и новости распространяются, как лесной пожар. Каждый имеет право на своё мнение. Поэтому я не принимаю чьих-либо чувств или мнений на свой счёт», — цитирует Грина ESPN.

Встреча прошла 11 марта и завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 111:115. Оно стало для «Уорриорз» четвёртым в шести последних играх. На данный момент они занимают первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 45-21.