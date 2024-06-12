Михаил Беленицкий прокомментировал подписание контракта с УНИКСом

Российский форвард УНИКСа Михаил Беленицкий отреагировал на подписание соглашения с УНИКСом. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

«Счастлив продолжить карьеру в УНИКСе! Для меня большая честь выступать за казанскую команду. Приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу получить лучший результат!» — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Напомним, игрок перешёл в казанскую команду перед началом минувшего плей-офф из «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

Беленицкий успел сыграть 17 матчей в составе УНИКСа, где в среднем набирал 4,5 очка и 2,5 подбора. Вместе с командой Михаил смог пробиться в финал Единой лиги, где казанцы уступили ЦСКА со счётом 1-4.

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