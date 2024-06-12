Гэффорд: Кайри был одним из моих самых любимых игроков детства

Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд признался в том, что в детстве был фанатом своего партнёра по команде Кайри Ирвинга.

«Безумно это осознавать, но Кайри был одним из моих самых любимых разыгрывающих, пока я рос. Раньше я всё время носил его кроссовки, а теперь ношу его обувь в финале, будучи его партнёром по команде», — заявил Гэффорд в эфире шоу NBA TV.

25-летний бигмен оказался в «Далласе» по ходу регулярного сезона и занял роль основного центрового. Вместе с «Маверикс» он попал в свой первый финал в карьере. По ходу постсезона Дэниел набирает в среднем 9,4 очка, 5,9 подбора и 1,6 блок-шота.

«Даллас» уступает «Бостон Селтикс» в финальной серии со счётом 0-2.

Кайри Ирвинг совершил проход и забил с сопротивлением