Блатт — о переходе Тиммы в «Химки»: он смог не адаптироваться к «Олимпиакосу»

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт прокомментировал переход Яниса Тиммы в «Химки». Латвийский баскетболист стал игроком подмосковной команды на правах аренды.

«Это положительное решение для обеих сторон. Тимма — хороший игрок, который не смог адаптироваться к нашему стилю игры. Кроме того скоро вернётся в строй Янис Стрелниекс, поэтому Тимма, скорее всего, в чемпионате Греции был бы вне ротации. Мы приняли это решение несколько дней назад», — цитирует Блатта TalkBasket.

В нынешнем сезоне Евролиги Тимма принял участие в 23 поединках, набирая в них 3,4 очка и собирая 0,9 подбора за 11 минут игрового времени в среднем.



В прошлом Тимма уже выступал в России. С 2015 по 2017 год он защищал цвета «Зенита».