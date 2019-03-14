Райт: нас не должно волновать, что мы играем с УНИКСом четвёртую игру подряд

Форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Для краснодарцев и казанцев это будет уже четвёртый поединок за последнее время — ранее команды провели трёхматчевую серию в Еврокубке, в которой сильнее оказался УНИКС, вышедший в полуфинал турнира.



«Мы очень разочарованы результатом четвертьфинальной серии Еврокубка. «Локо» проведет с УНИКСом четвертую игру подряд, но это не должно нас волновать. Постараемся показать баскетбол высокого уровня и порадовать трибуны «Баскет-Холла» победой. Нам важно сохранить позиции в Лиге ВТБ на решающий отрезок перед плей-офф», — приводит слова Дорелла Райта официальный сайт краснодарской команды.



Матч «Локомотив-Кубань» – УНИКС состоится в Краснодаре 16 марта. Начало — в 14:30 по московскому времени.