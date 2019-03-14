15 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Маккаби»

«Анадолу Эфес» на выезде переиграл «Маккаби» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки хорошо начали матч, в первой четверти сумев захватить инициативу и поведя в счёте с разницей в пять очков. Однако «Анадолу Эфес» удалось уже во второй четверти отквитать часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:39 в пользу «Маккаби».



В третьей четверти снова немного сильнее оказались гости, которым удалось сравнять счёт. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Анадолу Эфес» совершил рывок в восемь очков, который и определили судьбу встречи. Итоговый счёт — 79:71 в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 15 очков.