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15 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Маккаби»

15 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» обыграть «Маккаби»
Баскетбол / Евролига

«Анадолу Эфес» на выезде переиграл «Маккаби» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева площадки хорошо начали матч, в первой четверти сумев захватить инициативу и поведя в счёте с разницей в пять очков. Однако «Анадолу Эфес» удалось уже во второй четверти отквитать часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 41:39 в пользу «Маккаби».

В третьей четверти снова немного сильнее оказались гости, которым удалось сравнять счёт. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Анадолу Эфес» совершил рывок в восемь очков, который и определили судьбу встречи. Итоговый счёт — 79:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Василье Мичич, набравший 15 очков.

Евролига. 26-й тур
14 марта 2019, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
71 : 79
(18:13, 23:26, 17:19, 13:21)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Уилбекин, Парго, О'Брайант, Калояро, Ролл, Кейн, Авдия, Тайус, ДиБартоломео, Коэн, Блэк, Зусман
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Балбай, Бирсен, Мотум, Шанлы, Морман, Пляйсс, Мичич, Андерсон, Данстон, Симон
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