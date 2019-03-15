Дабл-дабл Слукаса помог «Фенербахче» победить «Барселону»

В Стамбуле завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал «Барселону». Хозяева неудачно начали встречу и уже в первой четверти уступали с разницей в 7 очков — 16:23. К большому перерыву стамбульцам удалось выровнять поражение и их отставание сократилось лишь до одного балла — 37:38.

В третьей четверти «Барселона» снова оформила рывок и перед последним игровым отрезком вела в счёте с разницей в 9 баллов — 61:52. Но в заключительные десять минут матча «Фенербахче» сумел прибавить и совершил впечатляющий камбэк, оформив победу со счётом 88:82.

Лучшим в составе победителей стал Костас Слукас, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. У «Барселоны» 15 баллов набрал Яка Блажич.