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Дабл-дабл Слукаса помог «Фенербахче» победить «Барселону»

Дабл-дабл Слукаса помог «Фенербахче» победить «Барселону»
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал «Барселону». Хозяева неудачно начали встречу и уже в первой четверти уступали с разницей в 7 очков — 16:23. К большому перерыву стамбульцам удалось выровнять поражение и их отставание сократилось лишь до одного балла — 37:38.

В третьей четверти «Барселона» снова оформила рывок и перед последним игровым отрезком вела в счёте с разницей в 9 баллов — 61:52. Но в заключительные десять минут матча «Фенербахче» сумел прибавить и совершил впечатляющий камбэк, оформив победу со счётом 88:82.

Лучшим в составе победителей стал Костас Слукас, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. У «Барселоны» 15 баллов набрал Яка Блажич.

Евролига. 26-й тур
15 марта 2019, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
88 : 82
(16:23, 21:15, 15:23, 36:21)
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче: Слукас - 22, Мухаммед - 19, Мелли - 13, Датоме - 11, Махмутоглу - 8, Гудурич - 5, Калинич - 4, Веселы - 4, Дювериоглу - 2, Грин, Биберович, Гюлер
Барселона: Блажич - 15, Синглтон - 12, Томич - 12, Курич - 11, Клавер - 10, Рибас - 9, Эртель - 7, Серафен - 2, Пангос - 2, Ориола - 2, Шмитс, Пустовой
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