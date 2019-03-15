Тимма: «Химки» попытаются удержаться в Евролиге на следующий сезон

Новобранец «Химок» Янис Тимма рассказал о расставании с «Олимпиакосом» и поделился впечатлениями о новой команде.

«Расставание было интересным. Всё случилось внезапно, в самом конце. Смотрю на это позитивно, потому что сейчас у меня будет возможность выходить на площадку и играть. Тренер «Олимпиакоса» не видел меня ни в составе, ни в ротации, а мне лучше играть, чем сидеть на скамейке. Поэтому я здесь, в «Химках». Хороший, амбициозный клуб, и мы постараемся удержаться в Евролиге на будущий сезон.

Специально за «Химками» в нынешнем сезоне не следил, но очевидно, что сезон для команды складывается трудно, много травм, изменения в составе, новый тренер… Очень сложно делать это во время сезона, но Римас Куртинайтис добавил новых игроков, заполнил «пустые места» в команде, у него своё понимание игры, и до плей-офф Единой лиги ВТБ у нас ещё есть время, мы будем в форме. Думаю, всё будет хорошо", — приводит слова Тиммы официальный сайт «Химок».