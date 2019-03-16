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«Милуоки» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

«Милуоки» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (52-17) на выезде взял верх над «Майами Хит» (32-36) — 113:98. После первой половины встречи «олени» проигрывали 20 очков, но вырвали победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 16 подборов. 21 балл на счету Криса Миддлтона, 17 – у Эрика Бледсо. В составе «Майами» 20 очков в активе Джастиса Уинслоу, 14 – у Хассана Уайтсайда (также 11 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (40-29) дома разгромил «Нью-Йорк Никс» (13-56) — 109:83.

В составе победителей дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов на счету Ламаркуса Олдриджа. У «Никс» 21 балл в активе Дэмиэна Дотсона. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
98 : 113
(37:30, 25:33, 18:37, 18:34)
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Уинслоу - 20, Уайтсайд - 14, Ричардсон - 11, Уэйд - 10, Олиник - 10, Уэйтерс - 10, Адебайо - 10, Джонс - 9, Горан Драгич - 4, Джонсон, Макгрудер, Андерсон, Хаслем
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 21, Бледсо - 17, Ильясова - 15, Коннотон - 13, Миротич - 8, Уилсон - 4, Лопес - 2, Хилл, Дивинченцо, Брогдон, Пау Газоль, Снелл
НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
109 : 83
(31:20, 25:21, 26:28, 27:14)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 18, Форбс - 13, Дерозан - 13, Белинелли - 12, Гэй - 12, Пёлтль - 12, Миллз - 9, Дав. Бертанс - 9, Мету - 4, Уайт - 3, Уокер - 2, Пондекстер - 2, Каннингем
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 21, Аллен - 16, Мудиэй - 14, Джордан - 11, Нокс - 7, Трир - 4, Вонле - 4, Робинсон - 2, Дженкинс - 2, Томас - 2, Корнет, Хезонья, Элленсон
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