«Милуоки» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (52-17) на выезде взял верх над «Майами Хит» (32-36) — 113:98. После первой половины встречи «олени» проигрывали 20 очков, но вырвали победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 16 подборов. 21 балл на счету Криса Миддлтона, 17 – у Эрика Бледсо. В составе «Майами» 20 очков в активе Джастиса Уинслоу, 14 – у Хассана Уайтсайда (также 11 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» (40-29) дома разгромил «Нью-Йорк Никс» (13-56) — 109:83.

В составе победителей дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов на счету Ламаркуса Олдриджа. У «Никс» 21 балл в активе Дэмиэна Дотсона. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.