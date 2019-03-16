Лукич: в 1/4 финала отдал бы преимущество «Антверпу»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов ФИБА с «Антверпом».



«Антверп» — команда из Бельгии, и кто-то сейчас может подумать, что это не совсем баскетбольная страна. Но сейчас все играют в баскетбол и во всех уголках Европы занимаются его развитием.



В числе восьми лучших команд Лиги чемпионов «Антверп» оказался неслучайно. Бельгийцы, как и мы, прошли через квалификацию, хорошо провели групповой этап, сумели сохранить состав с прошлого сезона, минимально подкорректировав его, и добились с ним серьезного прогресса. У них хороший тренер. В 1/8 финала полностью заслужено обыграли лучшую команду нашей группы – испанскую «Мурсию». Заметил, у них нет короны на голове. На результат «Антверпа» никто и ничто не давит, и это большой плюс. Они уже добились больших успехов в сезоне и на крыльях этого успеха могут преподнести еще один сюрприз. Насколько помню, в Кубке Бельгии текущего сезона «Антверп» обыграл «Остенде», лидера бельгийского баскетбола на протяжении последних 20 лет.



В 1/4 финала отдал бы преимущество «Антверпу» в соотношении 60% к 40. Они заслуживают уважения и с нашей стороны, и со стороны наших болельщиков. Тот, кто считает нас безоговорочным фаворитом в этой паре, не владеет достаточной информацией о положении дел в современном баскетбольном мире», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт команды.