Куртинайтис: с «Калевом» всегда сложно играть

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«Харрисон и Тимма присоединились к нам недавно, провели по одной тренировке и произвели неплохое впечатление. Посмотрим, насколько быстро получится внедрить их в командную игру. С «Калевом» всегда играть сложно, особенно если вспомнить прошлый сезон, когда «Химки» проиграли в Эстонии.



Помню, как «Химкам» в Таллине было непросто, тем более матч пройдет в маленьком зале, более привычном для «Калева», но не для нас. Ждем непростого матча. Больше разбрасываться очками не можем, поэтому в Эстонию приехали только за победой», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.