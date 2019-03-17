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«Сан-Антонио», «Денвер» и «Юта» добились домашних побед

«Сан-Антонио», «Денвер» и «Юта» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил со счётом 108:103 (23:21, 25:29, 24:26, 36:27). Для «Спёрс» эта победа стала восьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, который набрал 21 очко. Дабл-дабл оформил центровой гостей Юсуф Нуркич (24 очка, 16 подборов). 34 очка набрал Дэмьен Лиллард.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 102:100 (25:36, 32:24, 22:15, 23:25). Победу хозяевам принёс бросок форварда Пола Миллсэпа на последних секундах четвёртой четверти.

Ещё в одной встрече «Бруклин Нетс» в гостях уступил «Юте Джаз» со счётом 98:114 (21:28, 21:31, 22:24, 34:31).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
108 : 103
(23:21, 25:29, 24:26, 36:27)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Уайт - 13, Гэй - 13, Миллз - 12, Олдридж - 12, Форбс - 11, Белинелли - 11, Пёлтль - 8, Дав. Бертанс - 7, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Нуркич - 24, Худ - 13, Харклесс - 11, Макколлум - 10, Карри - 5, Лейман - 4, Амину - 2, Тёрнер, Леонард, Лябисье, Коллинс, Кантер
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
102 : 100
(25:36, 32:24, 22:15, 23:25)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 17, Маррей - 17, Миллсэп - 15, Бисли - 11, Харрис - 10, Пламли - 4, Моррис - 2, Томас, Крэйг, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Янг - 18, Коллисон - 17, Сабонис - 16, Богданович - 16, Тёрнер - 15, Мэттьюз - 7, Эванс - 5, Макдермотт - 5, Джозеф - 1, Холидей, О'Куинн, Лиф
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
114 : 98
(28:21, 31:21, 24:22, 31:34)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 24, Гобер - 23, Фэйворс - 13, Рубио - 12, Краудер - 12, Ньянг - 10, Нето - 9, Корвер - 9, Инглс - 2, О'Нил, Юдо
Бруклин Нетс: Динуайдди - 22, Расселл - 20, Пинсон - 12, Куруч - 8, Харрис - 6, ЛеВерт - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Кэрролл - 5, Уильямс - 4, Аллен - 4, Грэм - 3, Дэвис - 2, Дадли
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