«Сан-Антонио», «Денвер» и «Юта» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил со счётом 108:103 (23:21, 25:29, 24:26, 36:27). Для «Спёрс» эта победа стала восьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан, который набрал 21 очко. Дабл-дабл оформил центровой гостей Юсуф Нуркич (24 очка, 16 подборов). 34 очка набрал Дэмьен Лиллард.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» — 102:100 (25:36, 32:24, 22:15, 23:25). Победу хозяевам принёс бросок форварда Пола Миллсэпа на последних секундах четвёртой четверти.

Ещё в одной встрече «Бруклин Нетс» в гостях уступил «Юте Джаз» со счётом 98:114 (21:28, 21:31, 22:24, 34:31).