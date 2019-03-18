Пашутин: чтобы претендовать на место в плей-офф, мы должны стать лучше в защите

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с рижским ВЭФом.



«ВЭФ очень хорошая команда с опасными снайперами. Мы старались минимизировать количество их атак с периметра и замедлить темп. В первой четверти не справлялись, но затем смогли внести корректировки и сократить отставание в счете. Но ВЭФ смог снова ускориться, а у нас сил на вторую погоню уже не было. Наши проблемы – в защите. Чтобы претендовать на место в плей-офф, мы должны стать лучше в этом компоненте», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой ВЭФа со счётом 89:78 (30:25, 17:17, 23:18, 19:18).