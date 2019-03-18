«Орландо» переиграл «Атланту», у Вучевича — 27 очков и 21 подбор

«Орландо Мэджик» оказался сильнее «Атланты Хоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Счёт встречи — 101:91.



Хозяева удерживали небольшой перевес практически с самого начала встречи и смогли обезопасить себя от напряжённой концовки.



Звездой матча стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 21 подбора. У его партнёра по команде Аарона Гордона 22 очка и 8 подборов. Самым результативным игроком в составе гостей оказался защитник Трей Янг, набравший 20 очков.



«Мэджик» занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хоукс» идут на 12-й строчке.