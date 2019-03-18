Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Орландо» переиграл «Атланту», у Вучевича — 27 очков и 21 подбор

«Орландо» переиграл «Атланту», у Вучевича — 27 очков и 21 подбор
Баскетбол / НБА

«Орландо Мэджик» оказался сильнее «Атланты Хоукс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Счёт встречи — 101:91.

Хозяева удерживали небольшой перевес практически с самого начала встречи и смогли обезопасить себя от напряжённой концовки.

Звездой матча стал черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 21 подбора. У его партнёра по команде Аарона Гордона 22 очка и 8 подборов. Самым результативным игроком в составе гостей оказался защитник Трей Янг, набравший 20 очков.

«Мэджик» занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хоукс» идут на 12-й строчке.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
101 : 91
(28:25, 28:21, 19:22, 26:23)
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Гордон - 22, Ивунду - 14, Фурнье - 11, Огастин - 11, Росс - 6, Картер-Уильямс - 5, Берч - 5, Айзек, Мартин, Джефферсон, Грант, Фразьер
Атланта Хоукс: Янг - 20, Лень - 13, Дедмон - 10, Коллинс - 10, Принс - 9, Картер - 8, Бембри - 8, Адамс - 5, Бэйзмор - 5, Хаертер - 3, Андерсон, Джонсон, Зеллер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент