Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сакраменто» разгромил «Чикаго», Багли набрал 21 очко

«Сакраменто» разгромил «Чикаго», Багли набрал 21 очко
Баскетбол / НБА

«Сакраменто Кингз» выиграл у «Чикаго Буллз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 129:102.

Хозяева начали уходить в отрыв во второй четверти, по ходу которой их перевес доходил до 17 очков. В дальнейшем они наращивали темп, и их максимальное преимущество составило "+37".

Форвард «Сакраменто» Марвин Багли отметился 21 очком и 9 подборами. Ещё четыре игрока «Кингз» смогли достичь отметки в 15 набранных очков — это Де'Аарон Фокс (17), Гарри Джайлс (16), Бадди Хилд (16) и Харрисон Барнс (15). У «Чикаго» 18 очков набрал защитник Зак Лавин.

«Кингз» занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Буллз» идут на 13-й строчке на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
129 : 102
(24:23, 32:17, 43:31, 30:31)
Чикаго Буллз
Чикаго
Сакраменто Кингз: Багли III - 21, Фокс - 17, Джайлс - 16, Хилд - 16, Барнс - 15, Коли-Стайн - 9, Богданович - 8, Бьелица - 8, Куфос - 6, Феррелл - 5, Мейсон - 4, Брюэр - 4, Бёркс
Чикаго Буллз: Лавин - 18, Харрисон - 11, Луваву-Кабарро - 11, Маркканен - 11, Арчидиаконоу - 10, Селден - 9, Портер - 8, Данн - 8, Лопес - 8, Фелисио - 4, Блэкени - 4, Хатчинсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент