Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Трёхочковый Лу Уильямса с сиреной принёс «Клипперс» победу над «Бруклином»

Трёхочковый Лу Уильямса с сиреной принёс «Клипперс» победу над «Бруклином»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 119:116. Победу калифорнийцам принёс Лу Уильямс, отметившийся точным трёхочковым попаданием с сиреной.

Самым результативным игроком встречи защитник «Нетс» Д’Анджело Расселл, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Джарретта Аллена (13 баллов и 11 подборов).

У «Клипперс» дабл-даблами отметились Данило Галлинари (20 очков и 11 подборов), Монтрез Харрелл (20 баллов и 10 подборов) и Шай Жильжо-Александер (14 очков и 10 результативных передач). 25 баллов в активе Лу Уильямса.

«Клипперс» (41-30) одержали седьмую победу в восьми матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (36-36) потерпел третье поражение кряду и остался седьмым на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
119 : 116
(23:30, 37:25, 27:32, 32:29)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 25, Харрелл - 20, Галлинари - 20, Жильжо-Александер - 14, Шамет - 14, Беверли - 10, Грин - 7, Темпл - 6, Зубац - 3, Торнвелл, Уоллес, Робинсон, Чендлер
Бруклин Нетс: Расселл - 32, Кэрролл - 22, Динуайдди - 13, Аллен - 13, Харрис - 12, ЛеВерт - 12, Куруч - 5, Дэвис - 5, Грэм - 2, Дадли, Пинсон, Напьер, Холлис-Джефферсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент