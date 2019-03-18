Трёхочковый Лу Уильямса с сиреной принёс «Клипперс» победу над «Бруклином»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 119:116. Победу калифорнийцам принёс Лу Уильямс, отметившийся точным трёхочковым попаданием с сиреной.

Самым результативным игроком встречи защитник «Нетс» Д’Анджело Расселл, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Джарретта Аллена (13 баллов и 11 подборов).

У «Клипперс» дабл-даблами отметились Данило Галлинари (20 очков и 11 подборов), Монтрез Харрелл (20 баллов и 10 подборов) и Шай Жильжо-Александер (14 очков и 10 результативных передач). 25 баллов в активе Лу Уильямса.

«Клипперс» (41-30) одержали седьмую победу в восьми матчах и закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (36-36) потерпел третье поражение кряду и остался седьмым на Востоке.