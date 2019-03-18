Бил и Гобер — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроком минувшей недели. Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил получил этот статус среди игроков Восточной конференции. В четырёх встречах прошедшей недели Бил набирал в среднем 32,5 очка, собирал 6,3 подбора и совершал 7,0 передачи в среднем. При этом реализация бросков из-за дуги составляла 52,5 %. Усилия баскетболиста позволили его команде победить в трех матчах.

Лучшим игроком недели Западной конференции стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. В четырёх встречах француз набирал в среднем 16,5 очка, собирал 15,5 подбора и совершал 2,3 блок-шота. Благодаря Руди «Юта» на минувшей неделе победила трижды.

Соответствующую информацию можно также увидеть на официальной странице НБА в «Твиттере».