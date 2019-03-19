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30+15 Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Индиану»

30+15 Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 106:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 15 результативных передач. Он реализовал 4 броcка из 9 из-за дуги. Также дабл-даблом отметился Юсуф Нуркич – 18 баллов и 11 подборов.

В составе «Индаины» дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов оформил Майлз Тёрнер. 15 баллов на счету Бояна Богдановича, по 14 – у Уэсли Мэттьюза и Дага Макдермотта. Последний реализовал 4 броска из 5 из-за дуги.

«Портленд» (43-27) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (44-27) – четвёртая на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2019, вторник. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
106 : 98
(28:31, 27:17, 33:24, 18:26)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Нуркич - 18, Амину - 16, Худ - 11, Карри - 11, Харклесс - 10, Кантер - 6, Коллинс - 4, Тёрнер, Трент-мл., Лейман, Леонард, Саймонс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 28, Богданович - 15, Макдермотт - 14, Мэттьюз - 14, Коллисон - 9, Эванс - 9, Сабонис - 7, Янг - 2, Холидей, Джозеф, О'Куинн, Лиф
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