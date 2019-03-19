30+15 Лилларда помогли «Портленду» обыграть «Индиану»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Индианой Пэйсерс» — 106:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 15 результативных передач. Он реализовал 4 броcка из 9 из-за дуги. Также дабл-даблом отметился Юсуф Нуркич – 18 баллов и 11 подборов.

В составе «Индаины» дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов оформил Майлз Тёрнер. 15 баллов на счету Бояна Богдановича, по 14 – у Уэсли Мэттьюза и Дага Макдермотта. Последний реализовал 4 броска из 5 из-за дуги.

«Портленд» (43-27) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (44-27) – четвёртая на Востоке.