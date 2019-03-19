В «Локомотив-Кубань» перешёл Джером Рэндл

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским разыгрывающим Джеромом Рэндлом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

31-летний Рэндл, чей рост 175 см, а вес — 79 кг, перешёл в «Локо» из австралийского клуба «Сидней Кингс». В нынешнем сезоне национального чемпионата Австралии и Новой Зеландии он в 29 матчах в среднем играл по 33 минуты, набирая 17,9 очка, делая 4,1 результативной передачи, 2,5 подбора и 0,6 перехвата.

Отметим, что Джером имеет опыт выступления в европейских клубах, в том числе за «Жальгирис» в Евролиге.

«В связи с отъездом Тревора Лэйси нам был необходим игрок в заднюю линию. Рассчитываем на то, что на решающем отрезке сезона в Единой лиге ВТБ Рэндл поможет нам своим опытом, энергией, агрессией и нацеленностью на кольцо», — сказал Станислав Момот, спортивный директор «Локомотива-Кубань».