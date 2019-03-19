Владе Йованович покинул пост главного тренера «Локомотива-Кубань», сообщает официальная страница краснодарской команды в «Твиттере». Причина этого ещё не названа.

«Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива-Кубань». Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере», — говорится в заявлении краснодарского клуба.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице «железнодорожников» в социальной сети.

Владе Йованович принял руководство командой в ходе сезона, после того как с поста главного тренера был уволен Саша Обрадович. На минувшей неделе краснодарцы покинули розыгрыш Еврокубка, уступив в серии 1/4 финала плей-офф УНИКСу, вслед за этим «Локо» проиграл казанцам на домашней арене и в матче Единой лиги ВТБ.