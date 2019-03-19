Доневалд возглавил «Локомотив-Кубань»

Американский специалист Боб Доневалд назначен главным тренером «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт команды из Краснодара.

Доневалд имеет опыт работы в НБА. За океаном он работал с тремя командами и входил в тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс».

Основные успехи Доневалда связаны со сборной Китая. В 2010 году китайская национальная команда под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011 году выиграла чемпионат Азии по баскетболу. Последним местом работы американца был китайский клуб Цзилинь Нортист Тайгерс.

Ранее стало известно, что руководство «Локомотива-Кубань» прекратило сотрудничество с сербским специалистом Владе Йовановичем.