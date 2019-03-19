20 очков Кларка не спасли «Будучность» в матче с «Фенербахче»

Лидер регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» добыл победу в 27-м туре, обыграв на домашней арене «Будучность». Команда Желько Обрадовича неожиданно столкнулась с трудностями в игре с аутсайдером.

В первой четверти «Фенербахче» повёл с разницей в три очка — 19:16, но уже во второй десятиминутке черногорцы вышли вперёд — 39:36. В третьей четверти стамбульцы немного прибавили и сравняли счёт — 58:58. А в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» надёжно отыграл в обороне и оформил победу — 76:67.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 14 очков, ещё 13 баллов «Фенербахче» принёс Ян Веселы. У «Будучности» 20 баллов в актив записал Эрл Кларк, 11 очков набрал Гога Битадзе.