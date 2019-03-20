19 очков Пангоса помогли «Барселоне» разгромить «Гран Канарию»

В Барселоне завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал «Гран Канарию».

Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. Каталонцы вели в счёте с небольшим преимщуеством — 38:35. Но уже после большого перерыва подопечные Пешича прибавили и смяли оборону гостей. После третьей четверти «блаугранас» вели с разницей в 17 очков. В заключительном игровом отрезке они не сбавляли темп, благодаря чему оформили победу с разгромным счётом — 93:64.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 19 очков и добавивший к ним 4 подбора и 4 передачи. 16 очков записал в актив Крис Синглтон. У «Гран Канарии» 15 баллов набрал Ди Джей Строуберри.