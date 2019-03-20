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19 очков Пангоса помогли «Барселоне» разгромить «Гран Канарию»

19 очков Пангоса помогли «Барселоне» разгромить «Гран Канарию»
Баскетбол / Евролига

В Барселоне завершился матч 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал «Гран Канарию».

Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе. Каталонцы вели в счёте с небольшим преимщуеством — 38:35. Но уже после большого перерыва подопечные Пешича прибавили и смяли оборону гостей. После третьей четверти «блаугранас» вели с разницей в 17 очков. В заключительном игровом отрезке они не сбавляли темп, благодаря чему оформили победу с разгромным счётом — 93:64.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 19 очков и добавивший к ним 4 подбора и 4 передачи. 16 очков записал в актив Крис Синглтон. У «Гран Канарии» 15 баллов набрал Ди Джей Строуберри.

Евролига. 27-й тур
19 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
93 : 64
(22:19, 16:16, 25:11, 30:18)
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Барселона: Пангос - 19, Синглтон - 16, Курич - 14, Рибас - 12, Шмитс - 10, Блажич - 6, Эртель - 6, Ориола - 6, Клавер - 2, Томич - 2, Серафен, Ханга
Гран Канария: Строуберри - 15, Паули - 13, Уайли - 11, Эрикссон - 7, Рабаседа - 5, Сиим-Сандер - 4, Радичевич - 4, Бальцеровски - 3, Балвин - 2, Ханна, Джефферсон, Тийе
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