Впервые в истории НБА два игрока реализовали по 300 трёхочковых за сезон

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, реализовав 8 трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз», довёл их общее количество в сезоне до 303 (5,1 в среднем за игру). При этом на счету атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена на данный момент уже 316 дальних попаданий (4,7 за игру). Таким образом, впервые за время существования лиги сразу два игрока завершат регулярный чемпионат с как минимум 300 точными бросками из-за дуги.



29-летний Харден впервые в карьере достиг этого рубежа. 31-летний Карри ранее дважды добивался подобных показателей. В сезоне-2015/16 на его счету было 402 точных трёхочковых, а в сезоне-2016/17 – 324. Первый результат является рекордным в истории НБА.