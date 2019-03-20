Керр: в этом сезоне «Голден Стэйт» подходит к плей-офф с более боевым настроем

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что продолжающаяся борьба за первое место в Западной конференции с «Денвер Наггетс» помогает команде подойти к плей-офф в лучшей форме.



«В этом году мы проводим концовку регулярного чемпионата с совершенно другим настроем. Каждый матч для нас очень важен. В прошлом сезоне мы ещё за 20 встреч до конца знали, что займём второе место в конференции. Сейчас всё по-другому, и это помогает нам лучше подготовиться к плей-офф», – приводит слова Керра ESPN.



На данный момент «Голден Стэйт» занимает первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражения 48-22, а «Денвер» – второе (47-22). В регулярном чемпионате НБА каждая команда сыграет 82 матча.