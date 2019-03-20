Куртинайтис: победа над «Дарушшафакой» «Химкам» нужна для самих себя

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от поединка 27-го тура регулярного чемпионата с «Дарушшафакой», отметив, что невзирая на потерю турнирной мотивации, команда будет играть на победу.

«По ходу сезона в «Дарушшафаке» сменился тренер, и команда стала играть чуть-чуть по-другому. Ситуации у нас похожи, в том плане, что шансов на плей-офф нет ни у них, ни у нас. Однако победа нам нужна, прежде всего, для самих себя, так как это матч Евролиги, и мы намерены дать бой. Постараемся задействовать в игре Харрисона.

Против «Калева» я его поставить не мог, так как он ещё только вникал в курс дела, а сейчас чувствует себя намного лучше», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».