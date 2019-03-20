Итудис: у моего рекорда есть имя и фамилия — это ЦСКА Москва

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал тот факт, что он стал рекордсменом Евролиги по количеству побед во главе клуба. Победа над «Анадолу Эфесом» (80:78) стала для Итудиса 124-й в Евролиге.



«Прежде всего я очень горжусь, что являюсь частью этого великого клуба, этой великойьорганизации. вместе с её президентом, всеми спонсорами. Мне немного смущают эти поздравления. У этого рекорда есть имя и фамилия — это ЦСКА Москва. Все игроки которые жертвовали собой, ради этого рекорда. В том числе игроки, которые уже покинули ЦСКА — Виктор Хряпа, Андрей Кириленко, Саша Каун, Милош Теодосич. Те, с кем мы продолжаем работать — Нандо де Коло, Кори Хиггинс, Уилл Клайберн, Чачо Родригес, Андрей Воронцевич, Семен Антонов, Никита Курбанов. Я могу назвать всех игроков команды. Наш уровень заставляет нас ещё больше хотеть побед для этого великого клуба», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.