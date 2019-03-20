«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ благодаря 31 очку Перри

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы уверенно начали матч, уже в первой четверти создав себе хороший задел: по итогам первой десятиминутки хозяева повели в счёте с разницей в 9 очков. Во второй четверти тенденция продолжилась, и к большому перерыву счёт на табло был 53:28 в пользу нижегородцев.



После большого перерыва ВЭФу удалось прибавить и к заключительной четверти сократить отрыв до 14 очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался также ВЭФ, однако этого не хватило, чтобы настичь нижегородцев. Итоговый счёт встречи — 93:83 (24:15, 29:13, 20:31, 20:24).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 31 очко. В составе гостей 17 очков набрал Марекс Мейерис.