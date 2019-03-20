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«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ благодаря 31 очку Перри

«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ благодаря 31 очку Перри
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы уверенно начали матч, уже в первой четверти создав себе хороший задел: по итогам первой десятиминутки хозяева повели в счёте с разницей в 9 очков. Во второй четверти тенденция продолжилась, и к большому перерыву счёт на табло был 53:28 в пользу нижегородцев.

После большого перерыва ВЭФу удалось прибавить и к заключительной четверти сократить отрыв до 14 очков. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался также ВЭФ, однако этого не хватило, чтобы настичь нижегородцев. Итоговый счёт встречи — 93:83 (24:15, 29:13, 20:31, 20:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 31 очко. В составе гостей 17 очков набрал Марекс Мейерис.

Единая лига ВТБ
20 марта 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
93 : 83
(24:15, 29:13, 20:31, 20:24)
ВЭФ
Рига, Латвия
Нижний Новгород: Перри - 31, Драгичевич - 21, Астапкович - 13, Черапович - 7, Торопов - 6, Бабурин - 6, Узинский - 5, Жбанов - 4, Комолов, Герасимов
ВЭФ: Мейерис - 17, Дерхэм - 14, Коси - 12, Гражулис - 12, Зак - 8, Ате - 7, Мистерс - 6, Аусейс - 3, Яниченокс - 2, Каварс - 2
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