31 очко Шведа не помогло «Химкам» в матче с «Дарушшафакой»

Подмосковные «Химки» на выезде уступили «Дарушшафаке» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Химкам» хорошо удалось начало встречи — в первом игровом отрезке они оказались сильнее, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в шесть очков. Однако уже после перерыва хозяевам удалось реабилитироваться, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд. Счёт первой половины встречи — 48:46 в пользу «Дарушшафаки».



Третья десятиминутка осталась за гостями, которые к заключительному игровому отрезку повели с разницей «+2», тем самым оставив вопрос об исходе встречи на последнюю четверть. В заключительном игровом отрезке немного сильнее оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Эрик, собравший дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. В составе «Химок» отличился Алексей Швед, набравший 31 очко.