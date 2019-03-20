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31 очко Шведа не помогло «Химкам» в матче с «Дарушшафакой»

31 очко Шведа не помогло «Химкам» в матче с «Дарушшафакой»
Баскетбол / Евролига

Подмосковные «Химки» на выезде уступили «Дарушшафаке» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Химкам» хорошо удалось начало встречи — в первом игровом отрезке они оказались сильнее, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в шесть очков. Однако уже после перерыва хозяевам удалось реабилитироваться, не только отыграв отставание, но и выйдя вперёд. Счёт первой половины встречи — 48:46 в пользу «Дарушшафаки».

Третья десятиминутка осталась за гостями, которые к заключительному игровому отрезку повели с разницей «+2», тем самым оставив вопрос об исходе встречи на последнюю четверть. В заключительном игровом отрезке немного сильнее оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майкл Эрик, собравший дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. В составе «Химок» отличился Алексей Швед, набравший 31 очко.

Евролига. 27-й тур
20 марта 2019, среда. 20:15 МСК
Дарушшафака
Стамбул, Турция
91 : 85
(17:23, 31:23, 15:19, 28:20)
Химки
Химки, Россия
Дарушшафака: Эрик - 22, Эванс - 20, Дуглас - 20, Акай - 6, Кидд - 6, Оздемироглу - 5, Пейнерс - 5, Демир - 4, Диблер - 3, Байгюл, Кошут, Саваш
Химки: Швед - 31, Микки - 22, Харрисон - 9, Моня - 6, Зубков - 6, Маркович - 5, Томас - 4, Дженкинс - 2, Крокер, Зайцев, Губанов
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