Итудис: победа над «Фенербахче» важна с психологической точки зрения

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда справилась с «Фенербахче» (70:68).

«Важная победа с психологической точки зрения. Мы победили лидера Евролиги. Как я сказал в предматчевом интервью, последние пять лет матчи между нашими командами получаются невероятно плотными — один бросок, один подбор, одна владение, один овертайм всё решали. Эта игра не стала исключением.



Сегодня мы заслужили победу. Возможно, если бы в каких-то моментах мы сыграли по-другому, то, может, победа бы от нас ушла и уже соперник мог бы говорить о заслуженной победе. Но сегодня мы заслужили.



В первую очередь нам нужно сказать хорошие слова о нашей защите. Мы позволили набрать «Фенербахче» лишь 68 очков. В последних трёх-четырёх играх мы неплохо играли в обороне. В первой половине второй четверти мы слишком часто отдавали мяч сопернику — при всём уважении к защите «Фенербахче», мы сами им отдавали мячи. В остальном ещё раз отмечу защиту. Если всегда будем так защищаться, то проблем не будет.



Сегодня каждый сделал шаг вперёд и привнёс что-то полезное. Особенно это касается Хиггинса, Клайберна и Хэкетта, но вообще могу сказать хорошие слова о каждом. Сейчас, в концовке регулярного чемпионата, сезон для нас только начинается», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.