МБА обыграла «Инвенту» и пробилась в полуфинал Женской Премьер-лиги

В Москве завершилась четвертьфинальная серия плей-офф женской Премьер-лиги. Обладатель путёвки в следующую стадию определялся в споре двух команд: курской «Инвенты» и московской МБА. Примечательно, что оба коллектива состоят только из российских игроков.



После успеха МБА в первом матче серии до двух побед, столичный клуб уверенно победил соперника на своей площадке в присутствии 3000 болельщиков. Таким образом, МБА пробилась в полуфинал турнира, не прибегая к помощи легионеров.



Премьер-лига. 1/4 финала плей-офф. Второй матч.

ПБК МБА (Москва) – «Инвента» (Курск) 93:63 (25:16, 25:19, 16:20, 27:8)



Самой результатной в составе победителей стала Людмила Сапова (23 очка). В составе «Инвенты» Елизавета Шабанова (22 очка).



Соперником МБА в полуфинале станет победитель пары УГМК (Екатеринбург) – «Динамо» (Новосибирская область).