Акинфеев с семьёй и шикарное сальто чирлидерши. Фото с матча ЦСКА — «Фенербахче»

21 марта в Москве на площадке арены «Мегаспорт» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА одержал победу над «Фенербахче» со счётом 70:68.



Москвичи неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 4 очка — 14:18. Но к большому перерыву им удалось выравнять игру и даже повести в счёте с минимальным преимуществом — 36:35. В третьей четверти ЦСКА удалось ещё немного укрепить лидерство — 52:48. Заключительный игровой отрезок прошёл в напряжённой борьбе, но тактика быстрого фола не принесла успеха стамбульцам, что позволило «армейцам» оформить победу.



Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков, 15 очков набрал Кори Хиггинс. У «Фенербахче» 17 баллов записал в актив Никола Калинич.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.