Клайберн получил угрозы убийства после победы ЦСКА над «Фенербахче»

Баскетболисту ЦСКА Уиллу Клайберну поступили угрозы физической расправы после победы московского клуба над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Скажи своему мужу, что он будет убит в течение трёх дней. С уважением, семья Чакирбейли. Да, мы в России и идём за твоим мужем. Тебе и твоей семье ничего не грозит, не стоит беспокоиться по этому поводу. Но Клайберну осталось недолго», — гласит сообщение, отправленное жене Уилла Клайберна после победы ЦСКА над «Фенербахче».

Посмотреть скрин сообщения можно в официальном «Твиттер»-аккаунте Уилла Клайберна.

Напомним, что московский клуб одержал победу со счётом 70:68. Клайберн стал самым результативным в составе победителей, набрав 16 очков.