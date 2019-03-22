С «Олимпиакоса» снято шесть очков за неявку на матч с «Панатинаикосом»

С греческого «Олимпиакоса» было снято шесть очков за отказ от участия в матче с «Панатинаикосом» в рамках 19-го тура национальной лиги, сообщает Eurohoops. В ответ «Олимпиакосу» было засчитано поражение со счётом 0:20.



Напомним, что «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензиий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.



Ранее в прессе появилась информация, что «Олимпиакос» может покинуть национальный чемпионат Греции и перейти в Адриатическую лигу.