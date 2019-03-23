Босоногие чирлидерши, сетка-шапка и падение фотографа. Фото «Химки» — «Маккаби»

22 марта в Мытищах на площадке стадиона «Арена-Мытищи» подмосковные «Химки» на домашней площадке уступили «Маккаби» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяевам удалось успешно начать матч и к первому перерыву повести в счёте с преимуществом в 9 очков. Однако во второй четверти израильская команда смогла отыграться и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Маккаби».



Решающей стала вторая половина встречи. Команды провели её в равной борьбе, однако немного удачливее оказались гости, к заключительной четверти увеличив преимущество до пяти очков, а финальный игровой отрезок выиграв с минимальным перевесом. Итоговый счёт матча — 71:76 (24:15, 15:25, 16:19, 16:17).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Майкл Ролл, набравший 17 очков. Дабл-даблом отметился Джонни О'Брайант, набравший 16 очков и совершивший 11 подборов. В составе подмосковной команды отличился Алексей Швед, набравший 17 очков.



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Маккаби» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.