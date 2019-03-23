«Бостон» согласовал 10-дневный контракт с Монро

Руководство «Бостон Селтикс» подпишет десятидневный контракт с центровым Грегом Монро, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Нынешний сезон Монро начинал в составе «Торонто Рэпторс». В составе канадцев он принял участие в 38 матчах, набирая 4,8 очка и собирая 4,1 подбора за 11,1 минуты игрового времени.

В прошлом Монро уже защищал цвета «Бостон Селтикс». В Массчусетсе он выступал в сезоне-2017/18. Всего же за годы карьеры он успел поиграть за пять разных коллективов. В регулярных чемпионатах на счету центрового 627 матчей, в которых Монро собирал коллекцию из 13,2 очка, 8,3 подбора, 2,1 передачи и 1,1 перехвата за 27,6 минуты игрового времени в среднем.