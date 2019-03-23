Лукич: «Зелена Гура» может похвастаться широкой ротацией

Завтра, 24 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретятся «Нижний Новгород» и «Зелена Гура». Главный тренер волжан Зоран Лукич поделился ожиданиями от встречи, отметив глубину состава польской команды.

«Наш ближайший соперник «Зелена Гура» может похвастаться широкой ротацией. В любом матче на площадку способны выйти 12 игроков, и каждый из них принесет реальную пользу своему коллективу. Да, у команды есть проблемы, но это их внутренние дела. Мы же должны нацеливаться только на победу. Других вариантов нет!



Их турнирное положение в Единой Лиге ВТБ не даёт нам право чувствовать себя расслабленно в этой встрече. Даже наоборот», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нижнего Новгорода».