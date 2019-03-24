Йовович: с самого старта чувствовалась разница между командами

Главный тренер «Зелены Гуры» Игор Йовович прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Нижним Новгородом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«С самого старта чувствовалась разница между командами и в подходе к этой игре, и энергии, которую они дают на паркете. «Нижний Новгород» взял матч под контроль уже в концовке первой четверти и заслуженно выиграл. В последние восемь дней мы провели слишком много игр с трудными противниками, что, очевидно, повлияло на нас.



Могу сказать, что «Нижний Новгород» выглядел сегодня практически идеально и находится в отличной форме перед 1/4 финала в Лиге чемпионов. Что же касается нас, то мы постарались попробовать на площадке как можно больше игроков, поскольку нас также ожидает важнейшее дерби в польском чемпионате», — приводит слова Йововича официальный сатй Единой лиги ВТБ.