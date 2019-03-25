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20 очков Уильямса и дабл-дабл Зубаца помогли «Клипперс» победить «Никс»

20 очков Уильямса и дабл-дабл Зубаца помогли «Клипперс» победить «Никс»
Баскетбол / НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскет⁮больной ассоциации. «Клипперс» с самой первой четверти смогли захватить небольшое преимущество, на первый перерыв уйдя с преимуществом в четыре очка. после перерыва «Нью-Йорку» удалось отыграть отставание, сократив его до одного очка и оставив вопрос об определении победителя на вторую половину игры.

Третья четверть так же, как и первая, осталась за «Клипперс» — отставание «Никс» снова выросло до пяти очков. В решающей игровом отрезке сильнее так же оказались гости. Итоговый счёт встречи — 124:113 (29:24, 31:35, 29:25, 35:29) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе гостей оказался Лу Уильямс, набравший 29 очков. Дабл-даблом отметился Ивица Зубац, на его счету 10 очков и 10 подборов. В составе хозяев Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
113 : 124
(24:29, 35:31, 25:29, 29:35)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Мудиэй - 26, Джордан - 20, Дотсон - 18, Аллен - 16, Томас - 12, Нокс - 11, Хезонья - 6, Робинсон - 2, Дженкинс - 2, Корнет, Нтиликина, Элленсон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 29, Галлинари - 26, Харрелл - 24, Беверли - 12, Жильжо-Александер - 10, Зубац - 10, Грин - 8, Шамет - 3, Чендлер - 2, Торнвелл, Уоллес, Темпл
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