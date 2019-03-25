20 очков Уильямса и дабл-дабл Зубаца помогли «Клипперс» победить «Никс»

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскет⁮больной ассоциации. «Клипперс» с самой первой четверти смогли захватить небольшое преимущество, на первый перерыв уйдя с преимуществом в четыре очка. после перерыва «Нью-Йорку» удалось отыграть отставание, сократив его до одного очка и оставив вопрос об определении победителя на вторую половину игры.



Третья четверть так же, как и первая, осталась за «Клипперс» — отставание «Никс» снова выросло до пяти очков. В решающей игровом отрезке сильнее так же оказались гости. Итоговый счёт встречи — 124:113 (29:24, 31:35, 29:25, 35:29) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе гостей оказался Лу Уильямс, набравший 29 очков. Дабл-даблом отметился Ивица Зубац, на его счету 10 очков и 10 подборов. В составе хозяев Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.