Роскошный аллей-уп Карри—Богут – в видеообзоре матча «Голден Стэйт» – «Детройт»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке принимал «Детройт Пистонс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри и Эндрю Богута, а также эффектный данк их партнёра по команде мощного форварда Дрэймонда Грина.



Матч завершился победой «Голден Стэйт» со счётом 121:114. Самым результативным игроком встречи с 26 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Детройта» отличился мощный форвард Блэйк Гриффин, набравший 24 очка. Теперь «Уорриорз» занимают первое место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 50-23, а «Пистонс» – 13-е в Восточной (37-36).

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